HABER /  GÜNCEL

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

İhlas Haber Ajansı
Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Yalova'da işe gitmeden önce kahvaltı için bir kahveye giren genç, çayının köpüklü olduğunu görünce içine tükürdüğünden şüphelendi. Kamera kayıtlarını izleyince soluğu adliyede alan genç, "O günden beri çay içtiğim yok" dedi.

İddiaya göre, sabah işe gitmek için evinden çıkan Abdullah Çakır (27), kahvaltı etmek için bir kıraathaneye girdi. 

Çakır'ın sürekli çay istemesinden rahatsız olan kahveci K.Y, çaya tükürdü. Çakır, gelen çayın içine baktığında köpüklü olduğunu fark etti. Durumdan rahatsız olan Çakır, K.Y'ye bardağın içine tükürüp tükürmediğini sordu.

Çaycı böyle bir şey olamayacağını dile getirip çayı değiştirdi. İçine kurt düşen Çakır, akşam aynı kahvede çalışan arkadaşlarına durumu anlattı. Güvenlik kamerasına bakınca her şey ortaya çıktı. K.Y'nin çay bardağına iki defa tükürdüğünü gören Çakır gözlerine inanamadı. Hemen avukatı Yakup Taşçı'ya gidip görüntüleri izleten Abdullah Çakır, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Çay içmiyorum artık'

Abdullah Çakır, “Sabah erkenden kahvaltı yapmak için gittiğimde çay içtim. Üçüncü çayımdan sonra gelen bir şey vardı. Çayı tam karıştırırken içinde tükürük olduğunu fark ettim. Değiştirir misin diye rica ettim. Değiştirdikten sonra öbür arkadaşlara anlattım. Sonra arkadaşlar kamera kayıtlarını açıp baktılar. Bariz şekilde bardağı tutup tükürüyor ve içindeki kaşığa dahi tükürüyor. Karıştırıp bana getiriyor. Sürekli takıldığımız yer olduğu için ondan bir gıcıklık, bir karizma desen, bir şey var. Ondan böyle yaptığını düşünüyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra zaten bir şey olmamış gibi çıktım gittim ve ona ters tepki de vermedim. Ben ve diğer arkadaşlar şoka girdik. Böyle bir şeyi ne için yaptı? Neden yaptı? Benim yaşıtım olan biri olsaydı bir şey diyebilirdim. Ama babamın yaşında olan bir insandı. Hiçbir şey diyemedik, gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim. Çay içmiyorum artık. Çarşıda hiç içmiyorum. İnsanın artık midesi kaldırmıyor bazı şeyleri. Onun için o günden beri pek çay içtiğim yok“ diye konuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Gül'den Pendik'te saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama
Bakan Gül'den Pendik'te saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama
AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti
AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti
Olası İstanbul depremi! Marmara'yı araştıran Alman bilim insanları açıkladı
Olası İstanbul depremi! Marmara'yı araştıran Alman bilim insanları açıkladı
İlk sendika ziyaretini Türk-iş'e yapan Yavaş: Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz
İlk sendika ziyaretini Türk-iş'e yapan Yavaş: Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz
Kayseri'de CHP’li Milletvekiline ‘omurgasız’ diyen CHP’li genç beraat etti
Kayseri'de CHP’li Milletvekiline ‘omurgasız’ diyen CHP’li genç beraat etti
MHP'li Murat Çeliker’den Akşener’e cevap
MHP'li Murat Çeliker’den Akşener’e cevap
ÖNCEKİ HABERLER
34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!
34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
15 Temmuz'da bankalar açık mı pazartesi banka çalışma saatleri
15 Temmuz'da bankalar açık mı pazartesi banka çalışma saatleri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle buluştu
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
8 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatili kaç gün olacak?
8 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatili kaç gün olacak?
Otoyolun ortasında araçlarını durdurup fotoğraf çekenlere Kosova polisinden ceza yağdı
Otoyolun ortasında araçlarını durdurup fotoğraf çekenlere Kosova polisinden ceza yağdı
2022 maaş zam temmuz ayında kaç para oldu 2019
2022 maaş zam temmuz ayında kaç para oldu 2019
Yorumlar