HABER /  POLİTİKA

Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Kılıçdaroğlu da var

Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Kılıçdaroğlu da var

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 10 vekil hakkında düzenlenen tezkere Meclis komisyonuna sevk edildi.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ tepkisi!
Foto Galeri Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ tepkisi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açıklaması
AK Parti'den cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açıklaması
Uçak biletlerine ek vergi uygulaması geliyor
Uçak biletlerine ek vergi uygulaması geliyor
Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu
Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu
Bakan Gül'den Pendik'te saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama
Bakan Gül'den Pendik'te saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama
AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti
AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti
Olası İstanbul depremi! Marmara'yı araştıran Alman bilim insanları açıkladı
Olası İstanbul depremi! Marmara'yı araştıran Alman bilim insanları açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!
34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle buluştu
İlk sendika ziyaretini Türk-iş'e yapan Yavaş: Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz
İlk sendika ziyaretini Türk-iş'e yapan Yavaş: Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz
15 Temmuz'da PTT'ler açık mı pazartesi PTT çalışma saatleri
15 Temmuz'da PTT'ler açık mı pazartesi PTT çalışma saatleri
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 ÖSYM sınav takvimi
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar 3 yorum