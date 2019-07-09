Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı

Geçit töreninin ardından Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren Bosnalılarla fotoğraf çektirdi. Bu arada, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, alandan ayrılmadan önce Bakir İzzetbegoviç ve eşi Sebija İzzetbegoviç ile bir süre sohbet etti.