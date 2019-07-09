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15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir unutulmadı

İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir unutulmadı

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'i unutmadı.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak maksadıyla organize edilen program kapsamında "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu’’ düzenlendi. İstanbul’dan yola çıkan bisikletçiler, Yalova’ya ulaştı.

Yalova’dan alınan toprak tur güzergahındaki diğer illerden alınan topraklarla birlikte Niğde’de şehit Ömer Halis Demir’in mezarına dökülecek.

Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu’na katılan bisikletçiler Yalova’ya geldiler. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kısa bir mola veren bisikletçiler buradan toprak aldılar.

Ömer Halisdemir'in mezarına Yalova'dan toprak
Konuyla ilgili bilgi veren bisikletçiler, “Ömer Halisdemir başta olmak üzere şehitlerimizin unutulmaması için bu bisiklet turunu düzenledik. Bu kapsamda geçtiğimiz tüm illerden vatan toprağı alıyoruz. Bu toprakları şehidimiz Ömer Halisdemir’in toprağına götüreceğiz. Bu sene turumuzun 3.sünü gerçekleştiriyoruz. Takımımızda çoğu milli olan 30 sporcu bulunuyor. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen de birer bisikletçi ekipte yer alıyor. İstanbul’dan Yalova’ya kadar 120 kilometre pedal bastık. Bugün Bursa’ya varacağız. Yarın Bursa-Kütahya etabını geçeceğiz. 15 Temmuz’da da Niğde’de olacağız” dedi. 

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