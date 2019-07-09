Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu’da her yere ulaşabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran’a dair açıklamalarda bulundu: "İran unutmamalıdır ki, İsrail savaş uçakları Ortadoğu’da her yere ulaşabilir." dedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir askeri üssü ziyareti sırasında İran’a dair açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, “İran unutmamalıdır ki, İsrail savaş uçakları Ortadoğu’da her yere ulaşabilir. İran’a da, Suriye’ye de” ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca bu sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.