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İngiltere, Rus propagandasıyla mücadeleye 18 milyon sterlin ayıracak

İngiltere, Rus propagandasıyla mücadeleye 18 milyon sterlin ayıracak

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz hükümetinin Doğu Avrupa'daki Rus propagandasıyla mücadele için 18 milyon sterlin kaynak aktaracağını açıkladı.

Daily Telegraph'ın haberine göre Hunt, Doğu Avrupa'da giderek artan yalan haber tehdidine karşı önümüzdeki 3 yılda 18 milyon sterlin harcayacaklarını belirtti.

Hunt, 3 yıllık yeni paketin en çok baskı gören toplumlarda çalışan gazetecileri destekleyeceğini ve yalan haberle mücadeleyi pekiştireceğini söyledi.

18 milyon sterlinlik kaynağın Balkan ülkelerine ve Rusya'yla komşu ülkelere dağıtılacağını yazan Daily Telegraph, Londra yönetiminin bürokratlara yalan haber yayma veya toplumu bölme girişimlerini fark etmeleri konusunda eğitim vermeyi planladığını da vurguladı.

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