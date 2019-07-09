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Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Anadolu Ajansı
Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

New York Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin 'ifade özgürlüğünü ve anayasayı ihlal ettiğine' hükmetti.

ABD Başkan Donald Trump'ın Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.

Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin 'ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali' olduğuna hükmetti.

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