İzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon

İzmir'de emniyet güçleri göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 20 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yasadışı geçişlere aracılık ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 55 kişiden 20'si Dikili Adliyesine sevk edildi.



Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Ege Denizi'nden Yunanistan’a kaçıran suç örgütü takibe alınmış ve 9 ilde operasyonun düğmesine basılmıştı.



Operasyon kapsamında, Dikili Emniyet Müdürlüğü, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 55 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 20'si Dikili Adliyesine sevk edildi. İşlemleri emniyette devam eden şahısların yine adliyeye sevk edileceği belirtildi.







Operasyonla ilgili ayrıntılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu olan toplamda 704 yabancı uyruklu göçmen şahsı, 2019 yılı içerisindeki farklı tarihlerdeki operasyonda; 10 adet deniz motoru, 10 adet lastik bot, 672 adet can yeleği ile birlikte yakaladı. Göçmenlerin, güvensiz bir şekilde yasa dışı yollarla tedbir kararı uygulanan şüpheliler aracılığıyla ülke dışına kaçırılması engellendi.



Daha önce 13 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında hedef şahıslarla irtibatlı bulunan ve birlikte hareket ettiği tespit edilen toplamda 100 şüpheli şahsın, "Göçmen Kaçakçılığı Suçu" işlediği tespit edildi. 13 kişi ise soruşturma süresince arama-yakalama kararının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli şahıslar arasında bulunan bir şahsın, Dikili ilçesinde, 2019 yılı Nisan ayında meydana gelen 2011 doğumlu 1 göçmen şahsın ölümüne sebep verip firar durumda olan şahıs olduğu tespit edilmiş, 2 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılmıştı.