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Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması

Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması

Posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilere kısıtlama getiriliyor. Buna göre, yurt dışından bir ayda en fazla 5 ürün getirtilebilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilerine kısıtlama getiriliyor. Geçtiğimiz ay yurt dışından alınan 22 euronun altındaki ürünlere vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından hükümetten ithalatı kısıtlamaya dönük bir hamle daha geldi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir ayda en fazla 5 konşimentonun serbest dolaşımına izin verilecek. Alınan kararla, bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune sipariş edebilecek.

14 temmuz'da yürürlüğe girecek

BloombergHT'de yer alan habere göre, karara konu olan 126'ncı madde, hızlı kargo firmaların yaptıkları kişisel eşya, önemli değeri olmayan eşya, numunelik eşya ile kitap ve basılı yayın gibi işlemleri kapsıyor. Karar 14 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceğini kaydederek herhangi bir sınırlama olmaması gerektiğini söyledi. Kut, bu konuyla ilgili taleplerini yetkililere ileteceklerini belirtti.

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