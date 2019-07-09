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İzmir'de TIR sürücüsü aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

Demirören Haber Ajansı
İzmir'de TIR sürücüsü aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

İZMİR'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İZMİR'in Aliağa ilçesi Menemen yolu üzerinde yaşanan olayda; iddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı.

Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti.

Yaşanan olay ise bir başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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