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Zonguldak'ta kız kardeşini kazayla vurarak öldüren ağabey serbest

Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta kız kardeşini kazayla vurarak öldüren ağabey serbest

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çalılardan gelen ses üzerine domuz olduğunu düşünüp ateş açınca kız kardeşini vurarak öldüren Cengiz Pamukçuoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi İskenderli köyü yakınlarında, meydana gelen olayda, Cengiz Pamukçuoğlu tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutmaya başladı. Karanlıkta çalılardan duyduğu hışırtıya doğru av tüfeğiyle ateş eden Cengiz Pamukçuoğlu, kendisine haber vermeden ormana mantar toplamaya giden kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'nu vurdu.

Kız kardeşini kanlar içinde yerde gören Cengiz Pamukçuoğlu, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şengül Pamukçuoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cengiz Pamukçuoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cengiz Pamukçuoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Şengül Pamukçuoğlu'nun cenazesi ise köy mezarlığında toprağa verildi.

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