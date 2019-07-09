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Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi

Anadolu Ajansı
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında 'beceriksiz' dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için 'aptal' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gündür polemiğe girdiği İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'a yönelik eleştirilerini Twitter hesabından sürdürdü.

Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecini kötü yönettiğini bir kez daha iddia eden Trump, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama gururlu bir ahmak olduğu söylendi bana. Kendisine, ABD'nin şu anda dünyanın en iyi ekonomisine ve ordusuna sahip olduğu ve bunların giderek daha da güçlendiğini söyleyin. Teşekkürler Başkan!" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, önceki gün de kendisi hakkında 'beceriksiz' dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Darroch'ı hedef alan açıklamalar yapmış ve, "Kendisiyle artık işimiz olmaz" ifadesini kullanmıştı.

'Beceriksiz' ifadesini kullanmış

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın 'yetkin' olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin 'utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği' değerlendirmesini de yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.

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