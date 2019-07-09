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Çin ABD’den Tayvan’a silah satışını derhal iptal etmesini istedi

İhlas Haber Ajansı
Çin ABD’den Tayvan’a silah satışını derhal iptal etmesini istedi

Çin, ABD ile ilişkilerin gerginliğini artıracağını ileri sürerek, ABD'nin Tayvan’a 2 milyar 200 milyon dolarlık silah satışını iptal etmesini istedi.

ABD’nin onlarca yıldır Tayvan’a böyle büyük bir silah satışının olmadığı belirtilerek, bu kararın ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin arttığı bir zamana denk gelmesinin dikkat çektiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang basına yaptığı açıklamada diplomatik yollarla resmi şikayette bulunduklarını belirtti. Geng, öngörülen satış anlaşmasının Çin’in ‘Tek Çin” prensibini ciddi bir şekilde ihlal ettiğini ve ülkenin içişlerine müdahale olduğunu söyledi. Geng, “Çin ABD’yi planlanan silah satışını durdurmaya, Çin ABD ilişkilerini zarar veren Tayvan ile askeri ilişkileri durdurmaya ve Tayvan boğazındaki barış ve istikrarı bozmaktan kaçınmaya çağırıyor” dedi.

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı, Tayvan’a 108 M1A2T Abrams tankları, 250 taşınabilir Stinger uçaksavar ve gerekli yan ekipmanın satışına onay verildiğini açıklamıştı. Ajans, teklif edilen silah satışına ilaveten Tayvan’ın tank filosunun modernizasyonuna da katkıda bulunulacağı, savunma sisteminin geliştirileceği, Tayvan’a yapılacak yardımla ABD’nin güvenlik ve savunma yeteneğinin geliştirileceğini belirtti. ABD Savunma ve İşbirliği Ajansı, Kongrenin onayladığı silah satışının bölgenin askeri dengesini etkilemeyeceğini, ABD milletvekillerinin 30 gün içinde itiraz etmemeleri halinde satışın gerçekleştirileceğini belirtti.

Tayvan 1949’den beri Çin’den ayrı olarak kendi kendini idare ediyor ancak Çin, Tayvan’ın kendi toprağının bir parçası olduğunu, gerekirse güç kullanacağını söylüyor.

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