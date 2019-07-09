MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Bahçeli ve MHP ile ilgili eleştirileri sonrası Genel Kurul karıştı. Meclis'te çıkan gerginlik sonrası, MHP'li bazı vekilleri Özgür Özel'in üzerine yürüdü.

TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Mecliste yaşanan gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı görüldü.

CHP'li Özel'in üzerine yüründü

Çıkan olaylar sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.

Özgür Özel'in kavga çıkaran sözleri...

Özgür Özel kürsüde, "Biz İstanbul seçimlerinde onurla, gururla, kararlılıkla mücadele ederken “Seçim tekrar edilirse mitili İstanbul’a atıp oradan ayrılmayacağım.” diyenlerden değil, mitili oraya atacağım diye devletin arabasıyla cafcaflı gidip daha sonra, iki gün içinde havluyu atansınız. Mitil atmaya gelip havlu atan Milliyetçi Hareket Partisi, sana söylüyorum.'' ifadelerini kullandı.