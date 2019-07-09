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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Vedat Muriç transferine ilişkin Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Transfer gündeminin en çok konuşulan ve sonucu merak edilen konularından olan Vedat Muriç Fenerbahçe'ye transfer oldu, ancak tartışması hala bitmedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe'nin yeni transferine ilişkin üstü kapalı olarak yorum yaptı "16 aylık yönetimimizde bu sene şampiyon olan kim? Geçen sene şampiyon olan kim? Türkiye Kupası'nı alan kim?" ifadelerini kullandı.

'İstesek hepsiniz alırız

Sarı-kırmızılı idareci ezeli rakibine transfer olan Kosovalı forvet hakkında yaşanan sürece ilişkin  "Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Cengiz, "16 aylık yönetimimizde bu sene şampiyon olan kim? Geçen sene şampiyon olan kim? Türkiye Kupası'nı alan kim?" diyerek sarı lacivertli rakibine "şampiyonluk" mesajı gönderdi.

"Veremediğimizden değil vermediğimizden"

Muriç transferini mali tablo nedeniyle değil, istemedikleri için gerçekleştirmediklerini belirten Başkan, Vedat konusunda söylediği yorumlanan sözler için "Lafım istediği yere gitsin. Bizim için futbolcunun karakteri çok önemli. İnsan bu yaşında her gün bir şeyler öğreniyor. Ben yalnız, gurur ve onur sözlerinin rastgele kullanılmasına özellikle karşıyım." ifadelerini kullandı.

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