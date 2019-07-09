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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü

Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü

ŞIRNAK merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Abdulhakim Demir ve Vali Çevik isimli 2 çoban, terör örgütü PKK mensupları tarafından öldürüldü. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

ŞIRNAK merkeze bağlı Geçitboyu köyünün Herbuş yaylasında hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik isimli 2 çoban, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Çobanların, PKK’lı teröristler tarafından alıkonulmalarının ardından ateşli silahla katledilmek suretiyle şehit edildikleri tespit edildi.

Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçarken konuyla ilgili olarak bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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