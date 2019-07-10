Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya büyük darbe indirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava hareketında 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."