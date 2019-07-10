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Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yeni gelişme!

Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yeni gelişme!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 

Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1'i ise sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

Gözaltına alınan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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