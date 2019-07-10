Galatasaray'ın orta sahasına Sevilla'dan müthiş ikili

Sevilla’nın orta sahaları Ever Banega ve Roque Mesa’ya göz diken Galatasaray, iki oyuncu için önümüzdeki günlerde İspanya’ya çıkartma yapacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ekibi, İspanyol temsilcisinin iki orta sahası Ever Banega ve Roque Mesa için önümüzdeki günlerde İspanya’ya çıkartma yapacak.

Uzun süredir Banega için Sevilla ile temasta olan Cim Bom, Arjantinli oyuncunun transferinde artık son aşamaya geldi.

Yıldız oyuncuyla büyük oranda el sıkışan yönetim, geri sayıma geçti. Cengiz ve kurmayları şimdi ise gözünü İspanyol ekibinin bir diğer orta sahası Mesa’ya çevirdi.

Resmi teklifte bulunacak

İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca da Fernando-Mesa takasını gündemine getirdi. Ancak Galatasaray’ın, Mesa’nın bonservisini eline almasını ve transferi bedelsiz bir şekilde bitirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında. Banega için önümüzdeki günlerde Sevilla ile pazarlık masasına oturacak olan Aslan, Mesa için de resmi teklifte bulunacak.