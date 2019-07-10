Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Teklif kabul edildi iş imzaya kaldı
Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Kanarya, ezeli rakibiyle girdiği bir yarışı daha kazanmak üzere.
Emre Mor Galatasaray'da... Türk futbolunun 21 yaşındaki 'sorunlu' yeteneği, dün İstanbul'a geldi. Fatih Terim transfere onay verdi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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Eljif 15'e Napoli'ye... Fenerbahçe'in 'Elmas' değerindeki futbolcusu İtalya yolcusu. Kanarya, Napoli ile 15 milyon Euro'da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor.
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İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
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Yanal'ın listesinin %50'si tamam... Kruse, Muriç, Altay geldi. Kolarov için umut az, Fejsa'nın bitmesi an meselesi. Garry Rodrigues'le anlaşma sağlansa da Trezeguet'ten vazgeçilmedi. Eljif ve Jailson için 'Satılsın' raporu da halen geçerliliğini koruyor.
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