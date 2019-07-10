"Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ile ilgili "Tasarrufunuz ne olacak?" sorusunu "Bu denli kaliteli bir arkadaşımızı kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez" diyerek yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'la ilgili "Tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Benim bir dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir arkadaşımızı tabi ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez" dedi.