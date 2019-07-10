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Beşiktaş Arda Turan'ın kankası Filipe Luis'in peşinde

Beşiktaş Arda Turan'ın kankası Filipe Luis'in peşinde

Beşiktaş, Atletico Madrid'de oynadığı dönemde Arda Turan'la yakın arkadaş olan Brezilyalı sol bek Filipe Luis için ısrarını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda sol bek hattına yeni bir isim kazandırma konusunda harekete geçmişti.

Bu doğrultuda kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Filipe Luis’i gündemine alan Kara Kartal, 33 yaşındaki sol bekle temaslarını sürdürüyor.

Flamengo’yla yarışıyor
Atletico Madrid’le kontratı sona eren dünyaca ünlü yıldızın, Copa America’da Sambacılar’la yaşadığı şampiyonluğun ardından menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı, şu anda en büyük ilgininBeşiktaş ve Brezilya ekibi Flamengo’dan olduğu kaydedildi.
 
Sambacı, aceleci değil
Copa America’da 4 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcunun ilk etapta kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi. Filipe Luis'in, geleceğiyle ilgili olarak karar verme konusunda aceleci olmadığı ve yapacağı tatilin ardından ay sonuna doğru yeni takımını belirleyeceği kaydedildi.

Arda ile yakın arkadaşlar
Brezilyalı sol bek Filipe Luis, Atletico Madrid'de oynadığı dönemde Arda Turan'la çok yakın arkadaşlardı. Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye gelmeden önce Arda'ya danışıp Süper Lig hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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