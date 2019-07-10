HABER /  GÜNCEL

8 ilde FETÖ operasyonu! Dikkat çeken gözaltılar var

8 ilde FETÖ operasyonu! Dikkat çeken gözaltılar var

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polisin yakalanması için Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yeni gelişme!
Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yeni gelişme!
Beşiktaş Arda Turan'ın kankası Filipe Luis'in peşinde
Beşiktaş Arda Turan'ın kankası Filipe Luis'in peşinde
"Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt!
"Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı
Galatasaray'ın orta sahasına Sevilla'dan müthiş ikili
Galatasaray'ın orta sahasına Sevilla'dan müthiş ikili
İstanbul'da FETÖ operasyonu! 28 asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ operasyonu! 28 asker hakkında gözaltı kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de
Sulama kanalına düşen otomobilde 25 saat kurtarılmayı bekledi
Sulama kanalına düşen otomobilde 25 saat kurtarılmayı bekledi
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Büyükdere Caddesi'nde halk otobüsü duvara çarptı
Büyükdere Caddesi'nde halk otobüsü duvara çarptı
Malatyaspor'a Melbourne'den stoper
Malatyaspor'a Melbourne'den stoper
Ece Seçkin kaç yaşında boyu kaç santim Ece Seçkin nişanlısı
Ece Seçkin kaç yaşında boyu kaç santim Ece Seçkin nişanlısı
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 ÖSYM sınav takvimi
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar