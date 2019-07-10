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Ali Babacan'ın partisi yüzde kaç oy alır? Cem Küçük açıkladı

Ali Babacan'ın partisi yüzde kaç oy alır? Cem Küçük açıkladı

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını köşe yazısında değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Ali Babacan’ın partisi bana göre en az yüzde 3-4 oy alır. Daha fazla ya da az alır diyenler de var. Alacağı bu oyu da AK Parti’den alır." dedi.

Ali Babacan AK Parti'den istifası gündemin ilk sırasına oturdu. Babacan'ın yeni yol haritası merak konusu olurken, kuracağı partiyle ilgili bir değerlendirme de Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi.

Babacan'ın partisine AK Parti'den birkaç vekil geçebileceğini yazan Küçük, fazlasını beklemediğini ifade etti. Partisinin alabileceği oya ilişkin değerlendirme yapan Küçük, yazısına şöyle devam etti:

Ali Babacan’ın partisi bana göre en az yüzde 3-4 oy alır

"Ben mesela Ahmet Davutoğlu’nun partisinin halktan çok bir oy alacağı kanaatinde değilim. 31 Mart yerel seçimlerinde gördük ki, özellikle büyükşehirlerde 10 bin, 20 bin oy bile önemli. O yüzden en umulmadık parti bile eğer 50 bin civarında bir oyu varsa seçimin belirleyicisi olabilir.
Ali Babacan’ın partisi bana göre en az yüzde 3-4 oy alır. Daha fazla ya da az alır diyenler de var. Alacağı bu oyu da AK Parti’den alır.

Tabii 2023 seçimlerinde Ali Babacan muhalefetle hareket eder mi, kendileri bir aday çıkarır mı onu görmek lazım. Şu anki konjonktüre göre, kurucusu olduğu partiden ayrılan biri muhalefetle ittifak yapmaya daha meyilli olur. Başkan Erdoğan 2018’de ilk turda yüzde 52.5 almıştı.

Amaçları Erdoğan'a seçim kazandırmamak

Yüzde 2’lerin, 3’lerin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Zaten Babacan ve arkasındaki Gül’ün ilk amacı Başkan Erdoğan’a seçim kazandırmamak. Muhalefetin ve uluslararası arenanın Babacan’ı öne çıkartmasının temel sebebi bu."

Cem Küçük'ün yazısının tamamı

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