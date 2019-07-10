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Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken Ada açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken Ada açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir." açıklaması yaptı.

"Avrupa'nın şımarık çocuğu esasen Yunanistan'a aittir." diyen Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hukuka uygun

-Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın verdiği bir mülakatta ülkemizin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz.

"Yasadışı niteleyen açıklamaları reddediyoruz"

-Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini yasadışı niteleyen açıklamaları reddediyoruz.

"Sondaj faaliyetlerine devam edecektir"

-Yavuz Sondaj Gemisi Karpaz Yarımadası'nın güneyine intikal etmiş olup KKTC'nin 2011'de verdiği ruhsat sahaları içerisinde sondaj faaliyetlerine devam edecektir.

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