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Aziz Yıldırım'ın teklifini kabul etmemişti! 2 yıl rötarla geliyor

Aziz Yıldırım'ın teklifini kabul etmemişti! 2 yıl rötarla geliyor

Dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın teklifini kabul etmeyen Roma'nın Sırp yıldızı Kolarav, 2 yıl rötarın ardından Fenerbahçe forması giyecek.

Transferde gaza basan Fenerbahçe’nin son bombası Aleksandar Kolarov oldu. Sırp futbolcuyla daha önce el sıkışan yönetim, sonunda Roma’yı da ikna etti. Artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
 
Kolarov, 2 yıl rötarlı bir şekilde Fenerbahçe formasını giyecek! 2017-18 sezonunun başında Manchester City’den ayrılma kararı alan Sırp sol bek, o dönemde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelmişti. Aziz Yıldırım’ın takımda görmeyi çok istediği Kolarov için İngiliz ekibiyle el sıkışıldı. Yıldırım, oyuncuyla görüşmeye dönemin idari menaceri Hasan Çetinkaya’yı gönderdi.

4 milyon euroda diretmişti
Çetinkaya, Kolarov ve menajeriyle masaya oturdu. Teklifte senelik 3 milyon euroya kadar çıktı. Ancak tecrübeli futbolcu 4 milyon euroda diretince, sarı-lacivertliler geri adım attı. Devreye giren Roma, City ile 5 milyon euroya anlaştı. Kolarov, senelik 3.1 milyon eurodan 3 yıllık imzayı attı!

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