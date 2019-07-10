Ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da sağanak başladı

Meteoroloji'nin uyarısında, "Tahmin edilen yağışların bugün Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Perşembe günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz'de ( Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde ( Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi