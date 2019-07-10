Ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da sağanak başladı
İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yarın akşama kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskınları, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Trakya, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniziçin yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağışların bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanarak, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.
Kent genelinde yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 25-26 dereceye inecek. Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin uyarısında, "Tahmin edilen yağışların bugün Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Perşembe günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz'de ( Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde ( Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi
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