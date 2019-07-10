Abdurrahman Dilipak'tan bomba Ali Babacan iddiası! Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşırsa...

Ali Babacan gündemden düşmüyor. Yeni Akit Abdurrahman Dilipak, Babacan'ın kuracağı yeni partinin Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşması halinde yeni partinin yapacağı muhalefetin AK Parti için çok daha yıpratıcı olabileceğini yazdı.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Babacan" başlığıyla yayımlanan yazısında "Gül mü parti kuracak, Davutoğlu mu, Babacan mı derken; Babacan en geç yola çıkıp, en öne geçen isimlerden biri oldu. Bu son olmayacak. Sağda ve solda yeni oluşumlar gündemde. Bugünler fırtına öncesi sessizlik gibi" ifadesini kullandı.

''AK Parti karşıtları çok politik davranacaklar ve Babacan’a fazla yüklenmeyecekler. Bundan sonra Babacan ve ekibi daha fazla gündem oluşturacak, haber oluşturacak, tartışma konusu olacaktır'' diyen Dilipak Ak Parti'nin bundan sonra daha dikkatli olacağını belirtti.

AK Parti’den değil, CHP, MHP ve İyi Parti’den de adam alacak

Babacan parti kurarsa Ak Parti'den mi yoksa diğer partilerden mi daha fazla katılım olur sorusunu yanıtlayan Dilipak, Babacan'ın sadece AK Parti’den değil, CHP, MHP ve İyi Parti’den de adam alacağını söyledi.

Babacan Özalvari bir yapılanmaya gidecek

Yeni partinin bundan sonra kendilerini Merkeze yerleştirmeye çalışacağını söyleyen Dilipak, ''Özalvari bir yapılanmaya gidecekler. Partileşme ve örgütlenmesini tamamladıktan sonra grup kuracak sayıya ulaşmak için çaba harcayacaklar'' dedi. Babacan'ın kuracağı partinin Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşması halinde Ak Parti'yi zorlayacağını belirten Dilipak şunları yazdı:

Eğer Babacan ekibi Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşırsa...

''Eğer Babacan ekibi Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşırsa, bu yeni oluşumun parlamentoda yapacağı muhalefet AK Parti için çok daha fazla yıpratıcı olabilir ve bu yeni oluşum belediyelerde anahtar parti haline gelebilir. Ama tabii biraz da oluşturacağı kadroya bağlı. Bu yeni oluşumun en büyük riski AK Parti değil, piyasadaki siyaset cambazları, her kılığa giren yamyam işadamları ve bunların işbirlikçisi, STK iltisaklılar ve bürokratlar olsa gerek''

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