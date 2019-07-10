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Ertuğrul Günay’dan Selahattin Demirtaş’a destek

Ertuğrul Günay’dan Selahattin Demirtaş’a destek

Terör suçlamasıyla nedeniyle Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan destek geldi.

Yeni parti demeçleriyle de gündeme gelen eski bakan Ertuğrul Günay, hakkında terör iddianamesi bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerini alıntılayarak, tutukluluğunun önyargılı ve düzmece iddialarla yapıldığını ve Demirtaş'ın bunları tek tek yanıtladığını öne sürdü.

İşte Günay'ın o paylaşımı;

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