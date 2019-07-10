Ertuğrul Günay’dan Selahattin Demirtaş’a destek

Terör suçlamasıyla nedeniyle Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan destek geldi.
Yeni parti demeçleriyle de gündeme gelen eski bakan Ertuğrul Günay, hakkında terör iddianamesi bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerini alıntılayarak, tutukluluğunun önyargılı ve düzmece iddialarla yapıldığını ve Demirtaş'ın bunları tek tek yanıtladığını öne sürdü.
İşte Günay'ın o paylaşımı;
Önyargılı ve çoğu düzmece iddialarla 3 yıla yakın süredir tutuklu bulunan @hdpdemirtas hakkındaki suçlamaları tek tek yanıtlamış.— Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) 8 Temmuz 2019
Ülkede kalıcı barış ve demokrasi olsun isteniyorsa,
yapılması gereken İmralı’dan destek demeci almak değil, seçilmişlerin hukukuna saygı göstermektir. https://t.co/3yB8B3ygsZ
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