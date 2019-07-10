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Kırklareli'de akıl almaz olay! Babasının üzerine düştüğü bebek öldü

Kırklareli'de akıl almaz olay! Babasının üzerine düştüğü bebek öldü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde babası üzerine düşen bir buçuk yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenler köyünde Ercan Akbulut, oğlu Fatih Doğukan Akbulut'u da yanına alarak traktörüyle bir çiftliğe saman balyası götürdü. Akbulut, burada oğlunu saman yüklü römork üzerine çıkarmaya çalışırken kucağından düşürdü.

Bu sırada römorkun çeki demiri de küçük çocuğun üzerine düşünce baba Akbulut oğlunu kurtarmak isterken üzerine düştü.

Yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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