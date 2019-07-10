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Yakında erken seçim mi var! Selvi Ankara kulisini patlattı

Yakında erken seçim mi var! Selvi Ankara kulisini patlattı

Abdulkadir Selvi, yeni yazısında "Yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor." ifadelerini kullandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediyesi seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanması sonrası gündeme getirilen erken seçim tartışmaları giderek daha açık şekilde dilendirilmeye başlandı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler düşündüğü merak konusu oldu. Selvi yazısında Ankara kulislerinde edindiği bilgileri paylaştı.

"Seçimler 2023’e kalır mı?" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bir stratejisi mi var orasını bilmiyorum"

Özeleştiriye açık bir profil çizmiyor. Seçimin kaybedilmesinde payı olduğu düşünülen isimlerde, parti politikaları ve söylemlerde değişikliğe gidileceği işareti vermiyor. Bir stratejisi mi var orasını bilmiyorum. Ama daha çok moral ve motivasyon vermeye çalışıyor, “Sırtımızdan hançerlendik” diyerek faturayı “ihanet” ettiklerini düşündüğü “eski arkadaşlarına” kesmeyi tercih ediyor.

"Tabii seçimler 2023’e kalırsa..."

2023 seçimlerinde en belirleyici unsur Ekrem İmamoğlu’nun başarısı ya da başarısızlığı olacak. Tabii seçimler 2023’e kalırsa...

"Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor"

Seçim yorgunu olan Türkiye, 4.5 yıl seçimsiz bir dönem geçirmeli. Ancak yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor.

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