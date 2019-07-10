Emre Mor İspanyolların elinde patladı Fatih Terim bedavaya kaptı! İşte transferin maliyeti

Galatasaray'da Emre Mor transferi mutlu sonla tamamlanmak üzere. Sarı kırmızılılar, 2 yıllık kontrat yapacağı Emre Mor için bonservis ödemeyecek.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

İstanbul'a gelen Emre Mor, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı-kırmızılı kulüple el sıkıştı.

KAP açıklaması yakında

Galatasaray'ın transferi bitirmek için Celta Vigo yöneticileri ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kısa bir süre içerisinde bildirmesi bekleniyor.





Yıldızı Danimarka'da parladı

Danimarka'da yıldızı parlayan Emre 2016'da Borussia Dortmund'a transfer olmuş ancak fazla forma şansı bulamayınca 2017'de 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.





Disiplin sorunu var

Disiplinsiz davranışları nedeniyle geçtiğimiz sezon sadece 12 maçta forma giyen Emre, hocasının sözünü dinlemediği gerekçesiyle sık sık kadro dışı bırakılmıştı.





"Emre umarım yuvasına gelmiştir"

Cengiz de transferi doğruladı Kalamış Tesislerinde şampiyonluk kutlamalarına katılan başkan Mustafa Cengiz de Emre Mor transferini "Emre umarım yuvasına gelmiştir" cümleleriyle doğruladı.





Dikkat çeken transfer maliyeti

Sarı kırmızılılar, 2 yıllık kontrat yapacağı Emre Mor için bonservis ödemeyecek. Buna karşın Galatasaray, Emre'nin bir sonraki satışından İspanyol ekibi Celta Vigo'ya yüzde 50 pay verecek. Emre Mor'un, Celta Vigo Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.