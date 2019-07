Amerika uyardı: Türk yetkililer Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdurmalı

Amerikan yönetimi, Türk yetkilileri Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdurmaları yönünde çağrı yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“ABD,Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sularda yaptığı sondaj çalışmalarını sürdürmesinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'u Karpaz bölgesine göndermesinden derin kaygı duymaktadır. Bu provokatif adımlar, bölgede tansiyonu artırmaktadır. Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları, bölgede tansiyonu artıracak adımlardan uzak durmaya ve kaçınmaya davet ediyoruz…Adanın doğalgaz ve petrol kaynaklarının, kapsamlı bir uzlaşma halinde, diğer tüm kaynaklarda olduğu gibi, iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiğine inanıyoruz.”

The U.S. is concerned with #Turkey’s repeated attempts to conduct drilling operations in the waters off Cyprus. We urge Turkish authorities to halt these operations and encourage all parties to act with restraint and refrain from actions that increase tensions in the region. pic.twitter.com/vATjKbSqOg