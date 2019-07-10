53 sanıklı zırhlı birlikler davasında darbecilere ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 53 sanıklı zırhlı birlikler davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 45'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 8'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 25'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Verilen hapis cezaları
8 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
26 sanık "sanık anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası aldı.
15 sanık "darbeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.
Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da sağanak başladı