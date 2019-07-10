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Nagehan Alçı'nın bomba Mehmet Şimşek iddiası! Yeni partinin tam göbeğinde!

Nagehan Alçı'nın bomba Mehmet Şimşek iddiası! Yeni partinin tam göbeğinde!

Yeni parti oluşumuna dair gelişmelerin ardı arkası kesilmeyen şu günlerde, Habertürk yazarı Nagehan Alçı tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. Alçı ''Mehmet Şimşek, Babacan hareketinin içinde değil tam göbeğinde'' dedi.

AK Parti'den istifa ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Babacan yeni parti kulislerini müthiş derecede hareketlendirdi.

Habertürk yazarı Alçı, yeni parti kuracağı artık su götürmez gerçek olan Ali Babacan'ın yanında yer alan isimlere ilişkin bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

''İş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapıyor''

Alçı, bir dönem ekonomi direksiyonunu yöneten Mehmet Şimşek için, Londra'daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan kişi olduğunu öne sürdü.

Alçı'nın "Ali Babacan hareketinde son durum" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Mehmet  Şimşek'in, Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor.

Londra'daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan bizzat Mehmet Şimşek. Yeni partinin Türkiye ekonomisini tekrar düze çıkarabileceğini anlatıyor. Yani Mehmet Bey Özgürlük ve Hukuk Partisinin “nomenklatura”sının içinde.

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