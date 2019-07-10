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İstanbul Havalimanı'nda 3. pist 2020'nin ilk yarısı açılacak!

İstanbul Havalimanı'nda 3. pist 2020'nin ilk yarısı açılacak!

İstanbul Havalimanı'nda 3. pist 2020'nin ilk yarısı hizmete giriyor. Bununla birlikte taksi süreleri yüzde 50 azalacak, hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak iniş-kalkış sayısından 120'ye çıkacak.

İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pistin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

"Taksi süreleri yüzde 50 azalacak"

İç hat uçuş operasyonlarının yapılacağı terminal binasına yakın bir konumda olacak pistin tamamlanması ile birlikte mevcut 'taksi' süreleri yüzde 50 azalacak, hava trafik kapasitesi de saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkacak.

Havadan görüntülendi

2020'nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanan pisteki çalışmalar, havadan da görüntülendi.

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