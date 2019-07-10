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İzmir'de tır şoförü terör estirdi! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı

Tır şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan tır şoförü, otomobil sürücüsünü ezmeye çalıştı.

Trafikte hemen hemen  hergün şahit olduğumuz kavgalara, bir yenisi daha eklendi.

İzmir Menemen yolu üzerinde otomobil sürücüsü ile tır şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Sinirlenince ezmeye çalıştı

Bunun üzerine otomobilinden inen şoför, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan tır şoförüyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle tır şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı.

Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, tır ise durmadan yoluna devam etti.

Yaşanan olay ise seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından, cep telefonuyla kaydedildi.

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