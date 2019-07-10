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Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki

Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan S-400 açıklamasına, Türkiye'den yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'yi diyaloğa zarar verecek adımlardan kaçmayı tavsiye ediyoruz.'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişlerinin yeni S-400 açıklamasına ilişkin ''ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şu açıklamalarda bulundu:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün dün (9 Temmuz) S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Türkiye’yi S400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir.

Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S400 sisteminin F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik, ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık.

ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."

ABD'nin Dışişleri Sözcüsü ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik" açıklamasında bulunmuştu.

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