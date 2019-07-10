Süleyman Soylu 'ahlaksız dedikodu' dedi suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi hakkında "Bizi mülteci sorunu bitirdi" dediği iddiasını köşesine taşıyan Günboyu gazetesi yazarı Durmuş Ali Özyiğit'e sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, bir gazetede kendisi hakkında yayımlanan köşe yazısının tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi.

"Allah böyle ahlaksız yazılardan milletimizi muhafaza etsin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir. 'Yalan at, izi kalsın' mantığı ile kaleme alınan bu yazı, bu yazıyı yayınlayan yayın grubunun insanlık dışı bir ürünüdür. Yazının düzeltebilecek hiçbir tarafı söz konusu değildir, çünkü tamamı yalan ve iftiradır. Allah böyle ahlaksız yazılardan milletimizi muhafaza etsin. Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayımlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

"Yalan at, izi kalsın" mantığı ile kaleme alınan, ahlaksız, dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. ⬇ pic.twitter.com/RQApLx7jgK — Süleyman Soylu ⚡️ (@suleymansoylu) 10 Temmuz 2019

Soylu'ya iftira yazısı

Tekstil işiyle uğraşan bir yakınına ziyarete gittiğini belirten Özyiğit, orada içeri gelen birisinin anlattıklarına dayanarak Soylu'ya mesnetsiz iddialarda bulundu. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Geçtiğimiz günlerde tekstil işiyle uğraşan bir yakınımı ziyarete gittim. Çaylarımızı yudumlarken içeri biri geldi. Yakınım, beni tanıştırdı ama gazeteci olduğumu söylemedi. Bir iki hoşbeş derken haliyle konu siyasete geldi. Laf lafı açtı, çaylar yenilendi. Bu kişi, bize Ak Parti'nin ünlü politikacılarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları gösterdi. Bunlardan biri dikkatimi çekti. İyice bakınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu fark ettim. Bu ziyaretçi başladı Süleyman Soylu ile ilgili anılarını anlatmaya. Bir hayli konuştu. Konuşması bitince, gazeteci olduğumu ve bu anlattıklarını yazabilir miyim diye sordum. O da, 'anlattıklarımın bir kısmı yazılmamak kaydıyla idi, ancak şu söyleyeceklerimi yazabilirsin' dedi.

Gazetecinin haber kaynağı illa devletin ilgili kişileri değil vatandaş da olabilir. Ama gazeteci bu haber kaynağını sağlamlığını gazetecilik kokusu ile bilebilir. Ticaretle uğraşan bu kişinin haber kaynağı olarak sağlam olduğunu anladım.

Ticaretle uğraşan bu kişi bana fotoğrafı gösterdikten sonra yazmam gerektiğini belirttiği konu şu: "Ben Süleyman Soylu'ya Suriyeli sorununu adeta ağlayarak dile getirdim. Her gün mahallemde Suriyelilerin cinayet işlediğini ve büyük acılar yaşandığını söyledim." Bakan Soylu'nun bu serzenişe verdiği cevabı da şöyle açıkladı; "Haklısın bizi bitiren mülteci sorunu oldu."