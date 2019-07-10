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Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var

Anadolu Ajansı
Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var

Adı İtalyan ekibi Napoli ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, transferiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.

"Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım"
Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.

Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.

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