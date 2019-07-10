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Apple AirPods 3 hakkında yeni bilgi! Bu sefer gürültü önlenebilecek

Apple AirPods 3 hakkında yeni bilgi! Bu sefer gürültü önlenebilecek

Apple'ın merakla beklenen kablosuz kulaklığı AirPods 3 hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı AirPods 2 ile kablosuz şarj desteğine kavuşan AirPods'un, 3'üncü nesil versiyonunda suya da dayanıklı bir yapıda olması bekleniyor.

Tasarım olarak bir önceki modelden oldukça farklı olması beklenen kulaklık AirPods 3 ya da AirPods Pro ismin taşıyacak.

2020 yılının ilk aylarında satışa sunulacak olan AirPods 3'ün en dikkat çeken özelliği ise gürültü önleme teknolojisi olacak. Bu teknoloji sayesinde mevcut AirPods'larda yaşanan gürültü sorununun önüne geçilecek.

Ancak bu teknoloji beraberinde yeni bir sorunu da getiriyor. Gürültü önleme teknolojisini kullanacak olan AirPods daha çok güç harcayacak ve bu da bataryanın daha kısa sürede bitmesine neden olacak.

Batarya ömrü kısalacak mı?
AirPods için hayati bir öneme sahip olan batarya ömrünün kısalmasına yol açabilecek gürültü önleme teknolojisini geliştirirken Apple'ın bu engeli nasıl aşacağı ise merakla bekleniyor.

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