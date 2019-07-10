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Mehmet Şimşek açıkladı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak mı?

Mehmet Şimşek açıkladı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak mı?

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılacağı iddia edilmişti. Bu iddia Şimşek'in kendisine soruldu. Bakın yanıtı ne oldu!

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Mehmet Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" dedi.

Gazeteci Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'ın partisinin ayrıntılarını verdiği yayınında, "Mehmet Şimşek de herhalde bu harekete yakın duruyor. Onun tekrar iktidar tarafından kazanılmak istendiği ama Şimşek'in buna yanaşmadığı yolunda rivayetler var" demişti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 8 Temmuz'da yaptığı yazılı bir açıklamayla kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti.

Yeni bir parti kuracağı dile getirilen Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demişti.

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