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Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti

Gaziantep’te yaşayan Suriye uyruklu annenin emzirdiği 2 aylık bebeğin nefes borusuna süt kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu anne Esiye Hannura Deri, 2 aylık bebeği Ahmet’i emzirirken bebeğin nefes borusuna süt kaçtı. Aniden fenalaşan ve moraran bebeğin, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlendi. Cenaze aracı ile alınan bebeğin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından baba Alee Deri’ye teslim edilecek bebeğin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. 

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