FETÖ'nün darbe girişimi gecesi! İşte İlk kez yayınlanan o fotoğraflar

İlk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının en rütbeli sanıklarından biri olan ve otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 323 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Yarbay Turgay Ödemiş komutasındaki darbeci askerler, 21.52'de köprüye geliyor.