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Fatih Terim'in Alex Teixiera bombasını Serdar Ali Çelikler patlattı

Fatih Terim'in Alex Teixiera bombasını Serdar Ali Çelikler patlattı

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Alex Teixiera'yı çok istediğini yazdı.

Üst üste kazandığı iki şampiyonluğa yenilerini eklemek isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transferde hız kesmiyor.

Daha önce Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar çok büyük ses getiren bir transfere imza atmanın hesaplarını yapıyor.



''5M Euro'dan 3 veya 4 yıllık teklif getirirse oyuncu ikna olur''
Fenerbahçeli olarak tanınan Habertürk yazarı Sedar Ali Çelikler, bugünkü köşesinde Fatih Terim'in Shaktar Donetsk takımında forma giyen Brezilyalı forvet Alex Teixiera'nın transfer edilmesini istediğini yazarken şu ifadeleri kullandı;

"Kulağıma gelen haberlere göre Fatih Terim'in hedefi büyük...Hoca'nın hedefi Alex Teixiera. Oyuncunun yıllık maaşı 12M Euro. Ancak sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncuya 5M Euro'dan 3 veya 4 yıllık teklif getirirse oyuncu ikna olur"

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