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AK Partili Ömer Çelik'ten Yunan bakanın açıklamalarına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Haziran seçimleri sonrası milletvekilleriyle gruplar halinde görüşüyor. Bugün de toplantılardan biri daha yapıldı. 

Toplantı çıkışı Ömer Çelik hem gündemi değerlendirdi hem de gazetecilerin sorularına yanıt verdi. 

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İç politikayla ilgili konular, seçim değerlendirmeleri ve dış politikalarla ilgili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız G20 Zirvesi'yle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Yarın MKYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Basın toplantısı gerçekleştireceğiz.

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Kullanılan üslup devlet adamı üslubu değil. Türkiye'yi sürekli sağa sola şikayet ettiğini görüyoruz. Tabii Rum kesimi ayrı bir problem kaynağı. Esasen Avrupa Birliği'nin içinde de Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliği'ne alınmasının ne kadar büyük bir sorun olduğunu söylerler. Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir.

Yunanistan Dışişleri Bakanına tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanına tavsiyemiz şudur: Son derece sıradan bir üslup kullanmasın. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Ama tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu. Özür dilemesi gerekiyor. Bu şekilde devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır.

YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?

Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias skandal sözlere imza atarak “Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu gibi hareket etmeyi bırakmalı” açıkalamalarında bulunmuştu.

Milletvekillerimizin önerileri önemlidir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin onayıyla hayata geçti. Bir yılı geride kaldı. Tüm bunların geniş bir değerlendirmesi yapılıyor. Uygulanması konusunda biz, pratik konularını tabii ki tartışıyoruz. Milletvekillerimizin önerileri önemlidir.

Bu sistemin en önemli özelliği...

Kendilerinin illeriyle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin verimliliği ve hızı açısından ortaya koyduğu notlar dikkatle değerlendiriliyor. Bu sistemin en önemli özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesiydi. Milletvekillerimizin zaman zaman bazı bürokratik makamlarda bu hızı göremedikleri değerlendirmeleri oluyor. Tıkanıklıklar gözden geçirilecek.

Ali Babacan'ın istifası

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirmeyi gördünüz. Onun dışında herhangi bir gündem yok. Bundan sonra eksikliklerimizin giderilmesi, güçlü olan yanlarımızın daha da pekiştirilmesi dışında bir gündem söz konusu değil."

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