HABER /  POLİTİKA

Karalar AK Parti Grup Başkanvekili'ne böyle sordu: Niye ters ters bakıyon, hayrola?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın Meclis toplantısında konuşmasına başlarken AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya dönüp Adana şivesiyle "Niye ters ters bakıyon, hayrola?" diye espri yapması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Toplantının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları Karalar’ın esprisini fark ederek paylaşmaya başladı. Takipçi sayısı yüksek pek çok mizah sayfasında paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.

"Niye ters ters bakıyon, hayrola?" esprisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 5’inci oturumunda çeşitli tartışmaların ardından Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz yapılması görüşüldü. Canlı yayınlanan toplantıda teklifin sunulmasının ardından "Evet değerli meclis üyeleri" diye sözlerine başlayan Zeydan Karalar, ortamı yumuşatmak için AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya yönelik Adana şivesiyle "Niye ters ters bakıyon, hayrola? Bugün mübarek cuma, çok ters" diye espri yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da sağanak başladı
Foto Galeri Ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da sağanak başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteği
Konya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteği
Galatasaray Fernando'nun transferi için Sevilla ile el sıkıştı
Galatasaray Fernando'nun transferi için Sevilla ile el sıkıştı
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Yasir Subaşı resmen açıklandı
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Yasir Subaşı resmen açıklandı
İBB'de sular durulmuyor! Bir istifa haberi daha geldi
İBB'de sular durulmuyor! Bir istifa haberi daha geldi
Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas'tan konkordato talebi
Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas'tan konkordato talebi
Şule Çet davasında mahkemeden yine erteleme! İşte yeni duruşma tarihi
Şule Çet davasında mahkemeden yine erteleme! İşte yeni duruşma tarihi
ÖNCEKİ HABERLER
ALES başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek 2019
ALES başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek 2019
Hangi hastalıklar sıcak havadan etkileniyor?
Hangi hastalıklar sıcak havadan etkileniyor?
Çağrı Terlemez kimdir Ece Seçkin'in nişanlısı ne iş yapıyor yaşı kaç?
Çağrı Terlemez kimdir Ece Seçkin'in nişanlısı ne iş yapıyor yaşı kaç?
ALES başvurusu yapma 2019 ALES/2 2019 TC ile başvuru ekranı
ALES başvurusu yapma 2019 ALES/2 2019 TC ile başvuru ekranı
AK Partili Ömer Çelik'ten Yunan bakanın açıklamalarına sert tepki!
AK Partili Ömer Çelik'ten Yunan bakanın açıklamalarına sert tepki!
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
Ali İsmail Korkmaz kimdir kaç yaşındaydı Ali İsmail Korkmaz ne zaman öldü?
Ali İsmail Korkmaz kimdir kaç yaşındaydı Ali İsmail Korkmaz ne zaman öldü?
Burcu Güneş kaç yaşında aslen nereli Burcu Güneş sevgilisi kim?
Burcu Güneş kaç yaşında aslen nereli Burcu Güneş sevgilisi kim?
Yorumlar 5 yorum