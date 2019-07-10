Sıcak havaların kalp üzerinde birçok etkisi var. Peki havaların yaratacağı riskler nelerdir? Sıcağın etkilerinden nasıl korunmalı? Doç. Dr. Cem Arıtürk anlatıyor.

Hangi hastalıklar sıcak havadan etkileniyor? Yazın gelişen hangi şikayetler önemlidir? Doç. Dr. Cem Arıtürk anlatıyor.

Sıcak havaların kalp üzerinde birçok etkisi var. Özellikle kronik takipte olan kalp ve tansiyon hastaları sıcaktan daha fazla etkilenirler. Sıcak havalarda yetersiz sıvı alma gibi durumlarda, terlemeyle kaybedilen sıvının da etkisiyle dokulara giden kan miktarı ve enerji sağlayacak maddeler azalacağı için çeşitli problemler oluşabilmektedir.