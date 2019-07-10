Şule Çet davasında mahkemeden yine erteleme! İşte yeni duruşma tarihi

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli şekilde ölmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşmasında mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı: Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devam edecek.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet'in geçen yıl Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesi ile ilgili davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 16 Ekim 2019 tarihine ertelendi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı çok sayıda kişi takip etti

Duruşmaya, mahkeme başkanının bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrakı okuması ve tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

?Duruşmayı, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

16 Ekim'e ertelendi

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Ekim saat 10.00'a ertelendi. Mahkemenim duruşmayı erteleme gerekçeleri ise şöyle sıralandı:

-Şule'nin geçmiş dönem raporu uyarınca psikolojik durumu hakkında rapor aldırılması,

-Telefon kayıtlarının beklenmesine,

-DNA tespitine elverişlilik için bilirkişi tespitine,

-Dudak okuma tespitlerinin yapılması

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.