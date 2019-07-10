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İBB'de sular durulmuyor! Bir istifa haberi daha geldi

İBB'de sular durulmuyor! Bir istifa haberi daha geldi

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından istifa haberleri peş peşe geliyor. 7 yıldır İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet İhsan Şimşek'te istifa etti.

İstifa haberi sonrası İBB'nin internet sitesinde yer alan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı bölümü boş kaldı.

İSPARK'ın Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet İhsan Şimşek, son dönemde zarar tartışmaları ile gündeme gelen İSPARK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. İSPARK'ın internet sitesinde yer alan yönetim kurulu listesine göre, Şimşek bu görevini hala sürdürüyor.

7 yıldır bu görevdeydi

Şimşek, 2004 yılı yerel seçimleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atandı. 2012 yılında ise Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Şimşek bu görevi 7 yıldır sürdürüyordu.

İBB Genel Sekreteride istifa etmişti

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu.

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